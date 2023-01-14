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Экс-глава комитета НАТО лидирует на президентских выборах в Чехии

Анна Касаткина
23:32 14.01.2023
Отставной генерал Петр Павел набрал в первом туре выборов 35,4% голосов избирателей.
Экс-глава комитета НАТО лидирует на президентских выборах в Чехии
© Фото: US Navy, MC1, USN ZUMAPRESS.com GlobalLookPress
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В Чехии завершили подсчет голосов первого тура выборов президента. Во второй тур вышли бывший глава Военного комитета НАТО Петр Павел и экс-премьер Андрей Бабиш, сообщает Чешское статистическое управление.

Как рассказали в управлении, в первом туре, который прошел в Чехии 13-14 января, Павел набрал 35,4% голосов, за него проголосовали 1 975 056 избирателей. Бабиш получил 34,99% или 1 952 213 голосов. Явка составила 68,24%.

Официальные результаты первого тура президентских выборов будут опубликованы после их утверждения Центральной избирательной комиссией. Второй тур состоится 27-28 января, уточняет РИА Новости.

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