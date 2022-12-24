В стране и мире Опубликованы кадры с места обстрела травматологии в Донецке Игнат Далакян Снаряд попал прямо по отделению интенсивной терапии больницы, где проходит реанимация пациентов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Опубликованы кадры с места травматологии в Донецке, куда попадали снаряды украинских боевиков. Снаряд попал прямо по отделению интенсивной терапии больницы, где врачи проводят реанимацию пациентов. На видео видны выбитые стекла здания и оставшиеся осколки от снаряда украинских националистов. Ранее украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда «натовского» калибра 155 мм. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что обстрел произошел в 18:42 со стороны населенного пункта Нетайлово. Экспертное мнение и аналитика