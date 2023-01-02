В стране и мире Аэропорт Дамаска вышел из строя после атаки Израиля Елизавета Потейчук Израиль нанес удары по югу Дамаска, погибли двое военнослужащих САР. © Фото: Ammar Safarjalan, iXinhua, Globallookpress Читайте нас на: Министерство обороны Сирии проинформировало, что международный аэропорт Дамаска вышел из строя из-за ракетного удара со стороны Израиля. Отмечается, что двое сирийских военнослужащих погибли. «В результате агрессии двое военных погибли, еще двое получили ранения, нанесен материальный ущерб, международный аэропорт Дамаска вышел из строя», - приводит РИА Новости сообщение сирийского оборонного ведомства. Уточняется, что удар был нанесен примерно в 02.00 по местному времени по аэропорту Дамаска и его окрестностям. Напомним, Израиль нанес удары по югу Дамаска. В результате атаки работала система ПВО. Экспертное мнение и аналитика