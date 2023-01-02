Аэропорт Дамаска вышел из строя после атаки Израиля
Израиль нанес удары по югу Дамаска, погибли двое военнослужащих САР.
© Фото: Ammar Safarjalan, iXinhua, Globallookpress
Министерство обороны Сирии проинформировало, что международный аэропорт Дамаска вышел из строя из-за ракетного удара со стороны Израиля. Отмечается, что двое сирийских военнослужащих погибли.
«В результате агрессии двое военных погибли, еще двое получили ранения, нанесен материальный ущерб, международный аэропорт Дамаска вышел из строя», - приводит РИА Новости сообщение сирийского оборонного ведомства.
Уточняется, что удар был нанесен примерно в 02.00 по местному времени по аэропорту Дамаска и его окрестностям.
Напомним, Израиль нанес удары по югу Дамаска. В результате атаки работала система ПВО.