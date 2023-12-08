Польский генерал Скшипчак указал, что провоцирование конфликта между военачальниками только ухудшает позиции Зеленского.

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Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Зеленскому нужно уйти в отставку. Об этом сообщает Радио Sputnik.

«Пришло время, чтобы он, наверняка уставший от того, что происходит <…>, ушел», - сказал Скшипчак.

Скшипчак добавил, что провоцирование конфликта между военачальниками является плохим способом укрепления своих позиций, однако Зеленский поступает именно так. По словам польского генерала, действия Зеленского не идут на пользу стране.

Скшипчак также напомнил о том, что Запад начал задумываться о целесообразности поддержки Украины.

Ранее политолог Маркелов отметил, что вопросы ЕС об оказании помощи Украины связаны не с фактическим отсутствием денег, а с тем, что Киев становится все менее политически интересным.