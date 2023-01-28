«Сербский Вестник»: в Косово албанец расстрелял автомобиль с двумя женщинами

Находившиеся в машине получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу.

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В непризнанной республике Косово расстреляли автомобиль с двумя женщинами. В результате нападения находившиеся в машине получили ранения и были доставлены в больницу. Об этом сообщает издание «Сербский вестник».

По данным журналистов, стрельбу по автомобилю открыл албанец. Сейчас ведется поиск злоумышленника.

Напомним, в начале этой недели стало известно, что спецназ косовской полиции на севере края обстрелял автомобиль с двумя сербами. Один человек получил огнестрельные ранения. Его доставили в больницу города Кралево.

По словам директора канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича, силовики открыли огонь только из-за того, что сербы выступали против жесткого обращения с ними.