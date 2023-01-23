Спецназ косовской полиции обстрелял машину с сербами

В результате инцидента один человек получил огнестрельные ранения, его госпитализировали в больницу.

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Спецназ косовской полиции обстрелял автомобиль с двумя сербами на севере края. В результате инцидента один человек получил огнестрельные ранения. Его доставили в больницу города Кралево. Об этом в понедельник сообщил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

«Второй человек, к счастью, не пострадал. Вся машина была изрешечена», - цитирует издание Kosovo Online слова чиновника.

По словам Петковича, спецназовцы открыли огонь только из-за того, что сербы выступали против жесткого обращения с ними.

Напомним, отношения между Белградом и Приштиной обострились в минувшем декабре, когда сербы на севере края начали строить баррикады в ответ на действия косовских силовиков.

Перед Новым годом баррикады разобрали и конфликт начал утихать. Однако под Рождество албанец открыл огонь по сербам в Косово, в связи с чем на юге региона перекрыли автотрассу.