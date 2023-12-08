Орбан заявил, что Россия принадлежит к другой цивилизации

По мнению Орбана, следуя логике ЕС, европейским странам придется отказаться от сотрудничества «с двумя третями земного шара», поскольку большая часть мира не похожа на Европу.

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Россия принадлежит к другой цивилизации, но это не является поводом отказываться от сотрудничества с ней. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как пишет Life, ссылаясь на французский журнал Le Point, венгерский премьер отметил, что Российская Федерация исторически, политически, географически и традиционно является другой страной, и тем более не стоит ожидать, что она будет похожа на Европу.

«Важный вопрос состоит в том, являются ли наши различия причиной отказа от сотрудничества. Мой ответ - нет», - сказал Орбан.

По словам Виктора Орбана, следуя логике Европы, придется отказаться от сотрудничества «с двумя третями земного шара», поскольку большая часть мира отличается от нее.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина находится «на расстоянии во много световых лет» от Европейского союза. По его мнению, Украине слишком далеко до членства в Евросоюзе.