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Орбан заявил, что Россия принадлежит к другой цивилизации

Игнат Далакян
16:51 08.12.2023
По мнению Орбана, следуя логике ЕС, европейским странам придется отказаться от сотрудничества «с двумя третями земного шара», поскольку большая часть мира не похожа на Европу.
Орбан заявил, что Россия принадлежит к другой цивилизации
© Фото: Christoph Soeder, dpa, Globallookpress
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Россия принадлежит к другой цивилизации, но это не является поводом отказываться от сотрудничества с ней. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как пишет Life, ссылаясь на французский журнал Le Point, венгерский премьер отметил, что Российская Федерация исторически, политически, географически и традиционно является другой страной, и тем более не стоит ожидать, что она будет похожа на Европу.

«Важный вопрос состоит в том, являются ли наши различия причиной отказа от сотрудничества. Мой ответ - нет», - сказал Орбан.

По словам Виктора Орбана, следуя логике Европы, придется отказаться от сотрудничества «с двумя третями земного шара», поскольку большая часть мира отличается от нее.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина находится «на расстоянии во много световых лет» от Европейского союза. По его мнению, Украине слишком далеко до членства в Евросоюзе.

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