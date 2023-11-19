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Орбан заявил, что Украина находится на расстоянии «световых лет» от ЕС

Елизавета Кондрикова
02:46 19.11.2023
Он также назвал «ошибочным» обещание Евросоюза о скором вступлении Украины в союз.
Орбан заявил, что Украина находится на расстоянии «световых лет» от ЕС
© Фото: РИА Новости
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил свое несогласие переговорами о вступлении Украины в Евросоюз, отметив, что стране еще слишком далеко до членства в организации. Об этом сообщил телеканал «360»

«Украина сейчас находится на расстоянии во много световых лет от ЕС», - сказал политик на съезде своей партии «Фидес».

Он добавил, что сейчас Европейский союз должен заняться исправлением ошибочного обещания Украине о скором вступлении в блок, а также высказал идею о необходимости «менять» сам Евросоюз. В особенности Орбан остался недоволен миграционной ситуацией на европейском континенте.

По мнению украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, Украина развалит ЕС при вступлении в европейское объединение, поскольку Киев «сядет на финансирование» стран Европы и станет еще больше брать денег. Он добавил, что процесс развала ЕС уже запущен.

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