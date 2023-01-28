Переодетого в женщину уклониста задержали на украино-венгерской границе

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Трое мужчин пытались незаконно пересечь украино-венгерскую границу, чтобы избежать мобилизации, но были задержаны. Об этом сообщила погранслужба Украины.

При этом один из уклонистов был переодет в женщину. Свой настоящий пол он скрывал до последнего, утверждают в ведомстве.

«На границе с Венгрией задержали уклониста, который выдавал себя за женщину», - написано в официальном Telegram-канале ДПСУ.

Согласно сообщению украинской погранслужбы, теперь всех троих ожидает встреча с сотрудниками территориального центра комплектования.

Ранее о масштабных «жестких» мерах мобилизации закарпатских венгров на территории Украины говорил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. При этом, оказавшись в зоне боевых действий, многие из них погибают, отметил он. Это является еще одной причиной, по которой его страна выступает за скорейшее начало мирных переговоров между Москвой и Киевом, заявил дипломат.