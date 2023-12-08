Песков заявил, что предвыборная кампания Путина началась только де-факто
Предвыборная кампания Владимира Путина де-факто началась, де-юре - пока нет, поскольку он пока не зарегистрирован как кандидат. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также отметил, что все нюансы предвыборной кампании Путина еще предстоит определить.
«Он еще не зарегистрирован кандидатом, мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться», - сказал Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского президента сказал, что Владимиру Путину необходимо еще выполнить все формальности, и только после этого он станет кандидатом в президенты в ходе предвыборной кампании.
Ранее действующий президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах президента в марте 2024 года. Об этом глава государства рассказал в беседе с Героем ДНР Артемом Жогой после его вопроса об участии на выборах.