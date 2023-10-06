ВЦИОМ: 74% россиян убеждены, что Путин обеспечит стабильность и развитие России

Также 72% процентов россиян считают, что нынешний президент России делает многое для страны.

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По данным опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более 70 процентов граждан России уверены в том, что президент Владимир Путин способен обеспечить стабильность в России и ее развитие.

«Три четверти наших сограждан убеждены в способности Владимира Владимировича обеспечить стабильность в нашей стране (74%) и её развитие (74%)», - приводит RT результаты опросов ВЦИОМ.

Отмечается высокая доля россиян, которые считают, что Владимир Путин делает многое как для государства, так и для людей, - 72% опрошенных. При этом основной характеристикой президента стало: «спокойный» (89%), «волевой и решительный» (86%), «мудрый» (80%).

ВЦИОМ проводил опрос среди 1,6 тысячи человек от восемнадцати лет. Также опросы центра демонстрируют сохранение высоких показателей уровня доверия населения президенту России, он составил 77 процентов. Опрос проводился с 25 сентября по 1 октября.