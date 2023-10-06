В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВЦИОМ: 74% россиян убеждены, что Путин обеспечит стабильность и развитие России

Елизавета Кондрикова
23:50 06.10.2023
Также 72% процентов россиян считают, что нынешний президент России делает многое для страны.
ВЦИОМ: 74% россиян убеждены, что Путин обеспечит стабильность и развитие России
© Фото: Mikhail Metzel,Kremlin Pool Globallookpress
Читайте нас на:

По данным опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более 70 процентов граждан России уверены в том, что президент Владимир Путин способен обеспечить стабильность в России и ее развитие.

«Три четверти наших сограждан убеждены в способности Владимира Владимировича обеспечить стабильность в нашей стране (74%) и её развитие (74%)», - приводит RT результаты опросов ВЦИОМ. 

Отмечается высокая доля россиян, которые считают, что Владимир Путин делает многое как для государства, так и для людей, - 72% опрошенных. При этом основной характеристикой президента стало: «спокойный» (89%), «волевой и решительный» (86%), «мудрый» (80%).

ВЦИОМ проводил опрос среди 1,6 тысячи человек от восемнадцати лет. Также опросы центра демонстрируют сохранение высоких показателей уровня доверия населения президенту России, он составил 77 процентов. Опрос проводился с 25 сентября по 1 октября.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:46 В стране и мире
На Украине арестованы счета Фридмана, Авена и Косогова на сумму свыше $460 млн
17:38 В стране и мире
Нефтяников призвали удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября
17:02 В стране и мире
Умер режиссер дубляжа «Гарри Поттера» и «Ван Хельсинга»
15:14 В стране и мире
Видео
Раздавивший такси в Москве в ноябре 2022 года водитель грузовика получил 12 лет
15:10 В стране и мире
Business Insider: ставка Путина на усталость Запада от Киева сыграла
Популярное
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Видео
«Дурь какая-то, чушь»: Путин о навязывании Западом правил
Видео
Стюардесса рейса из Бангкока рассказала, что дебошир с вилкой «что-то курнул»
Видео
Вдова Алексея Балабанова показала редкие фотоснимки с Бодровым-младшим
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.