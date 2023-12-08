В Гайане заявили о гибели пропавшего у границы с Венесуэлой экипажа вертолета

Ирфаан Али назвал неизмеримым масштаб потерь для всей Гайаны и для него лично.

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Президент Гайаны Ирфаан Али сообщил о гибели экипажа пропавшего ранее у границ с Венесуэлой вертолета. На его борту находились три члена экипажа и четыре пассажира, все они были подчиненными командира 1-го пехотного батальона Майкла Шахуда. Об этом президент Али написал в Facebook* (социальная сеть запрещена в РФ как экстремистская).

«Сердце болит и тонет в печали из-за трагической гибели некоторых из наших лучших военнослужащих. Масштаб потери для семей, страны, Сил обороны Гайаны и меня лично неизмерим», - заявил гайанский лидер.

В сообщении Али не указал причину, по которой погибли военнослужащие.

Вертолет Bell 412 пропал с радаров минобороны в районе поселка Арау на границе с Венесуэлой. Он направлялся к западной границе, чтобы посетить дислоцированные там войска.

Сутками ранее в Гайане заявили о пропаже вертолета, принадлежащего минобороны Гайаны, в спорном с Венесуэлой районе Эссекибо. Тогда уточнялось, что на борту находились восемь солдат.

Воздушное судно объявили пропавшим. В этот район отправилась поисково-спасательная группа вместе с силами обороны Гайаны и частными операторами авиаотрасли.

Согласно предварительной информации, борт мог пропасть из-за плохих погодных условий, затрудняющих его поиск.

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