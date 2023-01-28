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Российские военные в районе Угледара нанесли поражение украинским националистам

14:41 28.01.2023
Также в районах населенных пунктов Водяное в ДНР и Никольское в Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и бронетехники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские подразделения группировки войск «Восток» продолжили успешное наступление и нанесли огневое поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Новоселка, Угледар, Новомайорское в Днецкой Народной Республике и Луговское Запорожской области. Об этом в субботу сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Также в районах населенных пунктов Водяное в ДНР и Никольское в Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и бронетехники боевиков. Общие потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 70 бойцов, две БМП, три боевые бронированные машины, три гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Гвоздика» и два пикапа.

Напомним, накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска, наступая, заняли новые рубежи на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Они нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара.

Также был осуществлен удар по 108-й бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Новоселка и Пречистовка в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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