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Истребительная авиация ВКС России сбила в воздухе украинский МиГ-29 в ДНР

14:37 28.01.2023
В общей сложности с начала спецоперации ВС РФ удалось сбить 381 украинский самолет.
Истребительная авиация ВКС России сбила в воздухе украинский МиГ-29 в ДНР
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Истребительной авиации ВКС России удалось сбить в воздухе украинский МиГ-29 в Донецкой Народной Республике. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - сказал он.

По данным МО РФ, в общей сложности с начала специальной военной операции по защите Донбасса ВС РФ удалось сбить 381 украинский самолет.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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