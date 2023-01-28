Истребительная авиация ВКС России сбила в воздухе украинский МиГ-29 в ДНР
В общей сложности с начала спецоперации ВС РФ удалось сбить 381 украинский самолет.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Истребительной авиации ВКС России удалось сбить в воздухе украинский МиГ-29 в Донецкой Народной Республике. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - сказал он.
По данным МО РФ, в общей сложности с начала специальной военной операции по защите Донбасса ВС РФ удалось сбить 381 украинский самолет.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.