Армия спецоперация Истребительная авиация ВКС России сбила в воздухе украинский МиГ-29 в ДНР В общей сложности с начала спецоперации ВС РФ удалось сбить 381 украинский самолет. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Истребительной авиации ВКС России удалось сбить в воздухе украинский МиГ-29 в Донецкой Народной Республике. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - сказал он. По данным МО РФ, в общей сложности с начала специальной военной операции по защите Донбасса ВС РФ удалось сбить 381 украинский самолет. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика