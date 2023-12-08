Житель Томска Чебоксаров закупил и отремонтировал автомобили для бойцов СВО
Житель Томска Вячеслав Чебоксаров передал в штаб «Народного фронта» третий автомобиль для участников военной операции по защите Донбасса, сообщает Министерство обороны РФ.
Мужчина за собственные деньги закупает машины и передает в сервисные центры, где их ремонтируют. Автомобили необходимы в зоне спецоперации для транспортировки грузов, а также военнослужащих и раненых бойцов.
Вместе с машиной российские военные получат дизельный генератор, пауэрбанки, маскировочные сети, станцию очистки воды, запасные колеса, детские рисунки и игрушки, новогодние открытки. Гуманитарный груз собрали томичи, которым небезразлично, что происходит на передовой.
Поддержать участников спецоперации может любой желающий. Минобороны запустило канал «Добро-Информ», где делится историями отдельных людей и организаций, неравнодушных к событиям на передовой. Подробности размещены на сайте оборонного ведомства и в Telegram-канале. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.