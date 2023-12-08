Эксперт Долгова допустила заморозку цен на яйца на нынешнем уровне

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Резкий рост цен на куриные яйца, скорее всего, носит объективный характер, и снижение цен едва ли возможно. Своим мнением со «Звездой» поделилась доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова.

«На мой взгляд, в основе роста цен на яйца все-таки лежат объективные причины, связанные с общим ростом цен и инфляцией издержек у производителей», - отметила эксперт.

Она напомнила, что у государства есть право ввести регулирование цен на яйца, так как это продукт первой необходимости.

«Государство может регулировать розничные цены, если в течение 60 календарных дней рост цен непрерывно составил 10 и более 10% без учета сезонных факторов. В этом случае государство может на срок до 90 дней ввести регулирование розничных цен. Мы наблюдали по сахарному песку и подсолнечному маслу в 2021 году. Яйца входят в перечень этих продуктов питания, подпадают под эти меры регулирования», - пояснила ученый.

По данным эксперта, в этом году произошел «беспрецедентно высокий» рост цен на яйца - 42,5% по отношению к январю, поэтому «государство может принимать меры по регулированию в соответствии с действующим законодательством».

На каком уровне будут заморожены цены, еще вопрос.

«Производить и продавать продукцию себе в убыток ни один производитель не согласится. Если здесь жестко сдерживать цены и требовать от производителей снижения цен, можно привести к тому, что птицефабрики закроются, этот бизнес будет невыгоден. Если завышение цен вызвано какими-либо субъективными факторами, если оно не обосновано, в этом случае снижение цен может быть, но оно не будет существенным. Наиболее вероятная ситуация, что цены заморозят на том уровне, которого они достигли сейчас», - резюмировала Долгова.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит птицефермы и розничную сеть по всей стране из-за резкого подорожания куриных яиц.