Генпрокуратура объявила о проверках ферм и розницы из-за подорожания куриных яиц

Решение о проверках принято по итогам встречи генпрокурора с экспертами группы по противодействию картелям.

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Сотрудники прокуратуры по всей стране проведут проверки птицеферм и розничной сети из-за резкого подорожания куриных яиц - цены на них выросли за 2023 год на 40 с лишним процентов. О принятом решении информирует Telegram-канал Генеральной прокуратуры России.

«Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%», - говорится в сообщении.

В публикации отмечено, что цель проверок - пресечение нарушений при ценообразовании. Решение принято по итогам встречи в Генпрокуратуре с экспертами группы по противодействию картелям.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поднял тему роста цен на кур и куриные яйца на совещании с членами правительства и просил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева принять меры для стабилизации ситуации.