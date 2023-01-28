NYT: Запад хочет сменить стратегию украинских войск из-за «патовой ситуации»

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Соединенные Штаты меняют стратегию украинских войск на применение комбинированных вооружений - основу боевых операций американской армии, чтобы «прорвать» выстроенные РФ оборонительные укрепления. В этом смысле поставки танков Киеву могут оказаться наименее важной частью передачи вооружений Киеву, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что в начале года, проанализировав спутниковые снимки российских укреплений, американские аналитики пришли к выводу, что ситуация на линии соприкосновения в 2023 году может стать патовой для Украины. После этого начались дискуссии о том, как изменить тактику украинских войск.

NYT указывает, что в первый год конфликта обе стороны в основном применяли артиллерию и ограниченно проводили танковые операции, однако наиболее удачным было использование быстроходных боевых машин пехоты (БМП).

Чтобы обеспечить украинским войскам успешную наступательную тактику, считают в США, необходима скоординированная атака пехоты, танковых подразделений и артиллерии. Такая стратегия является основой операций Вооруженных сил США, пишет газета. По словам военных аналитиков, в этом смысле важнейшей частью поставок вооружений может быть передача 109 БМП Bradley Штатами и артиллерии их европейскими союзниками, тогда как танки Leopard станут «наименее значительной частью», призванной больше указать на единство Запада в вопросе поддержки Киева и «подать сигнал» России.

Как добавляет издание, для отработки стратегии потребуется усилить подготовку украинских военных. При этом уточняется, что самим американским подразделениям на освоение этой стратегии «требуются месяцы, если не годы».

Ранее посол Украины Вадим Омельченко заявил об обещании стран коллективного Запада передать Киеву в общей сложности 321 танк, отметив, что эта помощь требуется «как можно скорее». Украинские власти также надеются на получение от союзников в будущем 24 истребителей.