Путин в пятницу вручит Героям России медали «Золотая Звезда»

Торжественная церемония приурочена ко Дню героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.

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Президент РФ Владимир Путин вручит медали «Золотая Звезда» обладателям звания Героя России, сообщает пресс-служба Кремля.

Торжество пройдет завтра в Георгиевском зале Кремля, накануне празднования Дня Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. На церемонии будут присутствовать более 200 человек. Это как военные, так и гражданские лица, проявившие особое мужество и героизм.

Приглашены Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества.

В прошлом месяце министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил героям специальной военной операции государственные награды. Из рук главы оборонного ведомства военнослужащие получили медали «Золотая Звезда». Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной России.