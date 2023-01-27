Опубликовано видео со стрельбой с места теракта в Иерусалиме

На кадрах видно, как толпа людей убегает с места происшествия, чтобы не стать жертвами террориста.

© Видео: realzaidzayn, Twitter © Фото: realzaidzayn, Twitter

Очевидцы опубликовали видео с места неподалеку от синагоги, где в пятницу произошла стрельба. На кадрах видно, как толпа людей спешно покидает место происшествия, чтобы не стать жертвами террориста. При этом люди бегут прямо по дороге, не боясь проезжающих машин.

По последним данным число погибших в результате стрельбы в иерусалимской синагоге увеличилось до восьми человек.

Ранее стало известно, что террорист открыл стрельбу по посетителям места богослужений. Как сообщили местные СМИ пострадали 10 человек, а сам злоумышленник уже нейтрализован правоохранителями.