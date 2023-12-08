Песков назвал нереалистичными переговоры с Киевом на украинских условиях
Переговоры России и Украины под диктовку Киева абсолютно невозможны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию Белого дома о перспективах переговорного процесса между Москвой и Киевом в 2024 году.
«Нереалистично абсолютно», - заявил Песков.
Кроме того, представитель Кремля дал пояснение по заявлению министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о необходимости остановить Россию, чтобы не ставить под угрозу безопасность Европы и США.
«Пускаются на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег. Поэтому таких заявлений уже было много, и они будут продолжаться», - объяснил Песков.
Напомним, что накануне госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что порядка 90 процентов финансов, выделенных на оказание военной помощи Украине, остались в США - были направлены на наращивание производства военных заводов.