Новокузнецкие школьники передали бойцам ВС РФ масксети и медикаменты

Посылка уже отправлена в зону СВО, и вскоре она дойдет до своего адресата.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Школьники 48-й гимназии Новокузнецка собрали гуманитарный груз для участников военной операции по защите Донбасса, сообщает Министерство обороны РФ.

В акции участвовали школьники и их родители, а также преподаватели. Посылки отправят российским бойцам. В передаваемых коробках лежат теплые вещи, медикаменты, маскировочные сети. Также дети отправили участникам спецоперации открытки и подарки, сделанные собственными руками. В ведомстве отметили, что подобные гуманитарные акции проводятся регулярно.

Также активисты движения «Кузня для Победы» провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей, и теперь школьники делают их самостоятельно.

Поддержать участников спецоперации может любой желающий. Минобороны запустило канал «Добро-Информ», где делится историями отдельных людей и организаций, неравнодушных к событиям на передовой. Подробности размещены на сайте оборонного ведомства и в Telegram-канале. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.