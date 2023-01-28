В стране и мире Истребители Су-30 и Mirage 2000 ВВС Индии могли столкнуться в воздухе Максим Крюков Как сообщает индийский телеканал News18, Минобороны страны рассматривает версию столкновения самолетов в воздухе. © Фото: AnilKumarVerma_, Twitter Читайте нас на: Истребители Су-30 и Mirage 2000 Военно-воздушных сил Индии, потерпевшие крушение в штате Мадхья-Прадеш, могли столкнуться в воздухе. Об этом сообщает местный телеканал News18. «Рассматривается версия, что самолеты могли столкнуться в воздухе», - заявил источник телеканала в министерстве обороны Индии. Ранее очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры с места крушения двух самолетов ВВС Индии. На видео показаны обломки упавших истребителей. Как сообщает телеканал NDTV, во время тренировочных полетов разбились Су-30 (российский двухместный многоцелевой истребитель) и Mirage 2000 (французский многоцелевой истребитель). Оба вылетели с базы индийских ВВС, которая расположена в городе Гвалиор. На борту Су-30 находились два человека, на борту французского истребителя - один. На месте ведутся спасательные работы. По данным IndiaToday, два человека выжили и один погиб. Экспертное мнение и аналитика