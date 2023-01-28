Истребители Су-30 и Mirage 2000 ВВС Индии могли столкнуться в воздухе
Истребители Су-30 и Mirage 2000 Военно-воздушных сил Индии, потерпевшие крушение в штате Мадхья-Прадеш, могли столкнуться в воздухе. Об этом сообщает местный телеканал News18.
«Рассматривается версия, что самолеты могли столкнуться в воздухе», - заявил источник телеканала в министерстве обороны Индии.
Ранее очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры с места крушения двух самолетов ВВС Индии. На видео показаны обломки упавших истребителей.
Как сообщает телеканал NDTV, во время тренировочных полетов разбились Су-30 (российский двухместный многоцелевой истребитель) и Mirage 2000 (французский многоцелевой истребитель). Оба вылетели с базы индийских ВВС, которая расположена в городе Гвалиор. На борту Су-30 находились два человека, на борту французского истребителя - один. На месте ведутся спасательные работы. По данным IndiaToday, два человека выжили и один погиб.