Обломки упавших в Индии самолетов показали на видео

Два истребителя ВВС Индии разбились во время тренировочного полета

© Видео: AnilKumarVerma_, Twitter © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры с места крушения двух самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) Индии в штате Мадхья-Прадеш. На видео показаны обломки упавших истребителей.

По данным агентства NDTV, во время тренировочных полетов разбились российский двухместный многоцелевой истребитель Су-30 и французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000. Оба вылетели с базы индийских ВВС в городе Гвалиоре, четвертом по величине городе штата. На борту Су-30 находилось два человека, на борту французского истребителя - один.

На месте ведутся спасательные работы. Как сообщает IndiaToday, два человека выжили и один погиб. Причина произошедшего устанавливается.

В середине января в Непале упал пассажирский самолет, на борту которого находилось 72 человека. Среди жертв авиакатастрофы оказались четверо россиян.