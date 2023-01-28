Уточняется, что тела животных нашли этим утром на территории пляжа «Оазис».

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Тела восьми тюленей нашли на побережье Каспийского моря в Махачкале. Об этом сообщили в Ленинском районе столицы республики Дагестан. Кроме того, пресс-служба района опубликовала видео с погибшими животными.

Как утверждается, мертвых млекопитающих обнаружили этим утром на территории пляжа «Оазис».

«По словам начальника отдела по управлению МКР Турали и Анжи Надира Рамазанова, удалось насчитать восемь мертвых тюленей», - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале декабря прошлого года свыше двух с половиной тысяч мертвых краснокнижных нерп были выброшены на побережье в Дагестане. Следует отметить, что случаи массовой гибели этих животных наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет.