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«Ужасно, страшно, непонятно»: что известно о гибели тюленей в Каспийском море

Игнат Далакян
Ярослава Коценко
22:22 05.12.2022
Пока приоритетной версией являются естественные факторы, в том числе природный выброс метана и как следствие - кислородное голодание, ставшее смертельным для нерп.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Находиться у Каспийского моря тяжело и даже жутко, повсюду мертвые тюлени, их множество, и это общественный пляж, не говоря и обо всем побережье.

Специалисты работают непрерывно, и не важно какая погода. Пять человек с самого утра прочесывают берег Каспия в Кировском районе Махачкалы.

«Мы ведем учет особей по побережью, у нас 12 участков, этот первый участок, по этому участку протяженность 4 км, мы увидели 200 особей. Надеемся, что выясним причину и в дальнейшем таких выбросов не будет», - рассказал научный сотрудник Дагестанского Федерального Исследовательского центра РАН Магомед Чунков.

Вскрытия проводят прямо на берегу - уже собрано множество проб и анализов, вплоть до тестов на коронавирус. Однако, результаты пока не готовы. Одной из причин столь массовой гибели нерп могли стать чумка или даже новый вирус. Среди версий даже работа американских биолабораторий.

«Сейчас такие сложные времена, что даже самые фантастические версии отвергать нельзя. Член комитета Госдумы по безопасности задумался о деятельности вражеских биолабораторитий. Учитывая, что в Казахстане и Азербайджане есть биолаборатории. Это сейчас выглядит смешно, но нужно изучить все версии, причем очень хорошо, на современном уровне, тогда будет понимание и спокойствие. Нужно провести комплексные исследования, потому что оно повторяется из года в год», - объяснил Директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

Эти морские животные занесены в красную книгу. Но случаи их массовой гибели наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет, так было в 2012 и 2016 годах. Что касается нынешнего - точное число особей еще не установлено.

Тюлени на берегу погибли около 2-х недель назад, и вот уже как несколько дней их выбросило на берег, и они буквально гниют на глазах у местных жителей, при этом новые туши продолжает выбрасывать волнами на берег.

«Хоть и погода нелетная, вышел прогуляться, увидел на пляже много туш тюленей. Это конечно ужасно, страшно, непонятно», - рассказал турист Дмитрий Кулишов.

Минприроды Республики Дагестан уверяет, что гибель особей существенно не повлияет на популяцию, и в целом численность каспийского тюленя стабильна. Пока что приоритетной версией все же считают естественные факторы, в том числе природный выброс метана и как следствие кислородное голодание, ставшее смертельным для нерп.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что точное число погибших в Каспийском море тюленей назовут 15 декабря. Министр отметил, что ученые смогут обозначить морскую зону, где произошла гибель животных.

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