Дефицит обученных войск в рядах ВСУ накладывается на уклонение граждан призывного возраста от военной службы и коррупцию.

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Киевский режим страдает от нехватки обученных солдат, в то время как призывники предпочитают лучше покинуть страну, чем воевать за коррумпированную власть. Об этом в своем материале рассказала газета The Washington Post.

По сообщениям газеты, с момента начала спецоперации территорию Украины покинуло более 600 тысяч граждан призывного возраста. Так, командир 68-й бригады ВСУ с позывным Дельфин предположил, что многие мирные жители предпочитают оставлять боевые действия профессиональным солдатам. При этом сам Дельфин говорит, что им «нужно больше солдат».

«Опрошенные украинцы призывного возраста говорят, что они не готовы воевать за военное и национальное правительство, так часто уличенное в коррупции и некомпетентности», - говорится в публикации WP.

Ранее военный обозреватель журнала Forbes обратил внимание, что на официальных фото новых механизированных бригад ВСУ практически отсутствует техника. Он предположил, что новым военным формированиям могут выдать в качестве техники уязвимые БМП-1, бронетранспортеры МТ-ЛБ или даже обычные грузовики.