Молния ударила в самолет в Турции

Молния попала в самолет при посадке в аэропорту Антальи

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Молния ударила в самолет в аэропорту Антальи при посадке в ночь на субботу. Об этом сообщает телеканал TRT.

Принадлежащий авиакомпании Anadolujet лайнер успешно приземлился, пострадавших в результате инцидента нет.

Провинцию Анталья на южном побережье Турции с вечера пятницы охватила непогода. Из-за ливней с грозами, шторма в море и ураганного ветра в регионе объявлен оранжевый код опасности.

Ранее в Греции молния ударила в группу участвующих в соревновании альпинистов. В результате один спортсмен скончался, а другого доставили в больницу санавиацией в тяжелом состоянии.