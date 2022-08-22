В Греции убило молнией альпиниста

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Молния ударила в группу альпинистов на севере Греции, один человек погиб и один получил серьезные травмы. Происшествие случилось в ночь на понедельник, 22 августа, во время соревнований альпинистов Six Peaks на горе Фалакро в регионе Драма, сообщает AFP.

Двое мужчин участвовали в гонке альпинистов, которая проходит через шесть самых высоких вершин горы. Около 4.00 на высоте 1340 метров в них ударила молния. В результате 55-летний альпинист скончался, его 56-летний напарник был доставлен санавиацией в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечается, что на момент начала гонки погода была хорошей, однако ночью пошел сильный дождь. К моменту удара молнии несколько спортсменов из 55 участников успели достигнуть финиша.

Ранее в Сочи после удара молнии погиб турист из Уфы.