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Астронавты NASA разгадали тайну помидора черри, пропавшего на МКС 8 месяцев назад

Никита Черненко
11:36 08.12.2023
Астронавты предполагали, что помидор мог быть съеден их коллегой, который уже покинул станцию.
Астронавты NASA разгадали тайну помидора черри, пропавшего на МКС 8 месяцев назад
© Фото: NASA
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Работники МКС из NASA обнаружили помидор черри, выращенный на станции и потерянный одним из коллег астронавтов 8 месяцев назад. Об этом сообщила астронавт Жасмин Могбели в ходе прямой трансляции, приуроченной к 25-летию работы МКС на орбите Земли.

На вопрос о том, какие личные вещи привозят астронавты на международную станцию или что члены экипажа до сих пор разыскивают, Могбели рассказала, что у них пропал выращенный в условиях невесомости помидор черри. Первые подозрения о пропаже овоща пали на их коллегу, Фрэнка Рубио, уже покинувшего МКС.

«Наш хороший друг Фрэнк Рубио, который уже дома, долго обвинялся в том, что съел помидор. Однако теперь мы можем оправдать его: мы нашли этот помидор», - рассказала астронавт.

Ранее в сторону МКС вылетела ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-25». На борту корабля находится комплекс «Инкубатор-3» и 48 перепелиных яиц, предназначенных для научного эксперимента по отслеживанию развития эмбрионов в условиях космической станции.

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