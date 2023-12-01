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«Союз» с перепелиными яйцами успешно стартовал к МКС

Ян Брацкий
12:26 01.12.2023
Стыковка с Международной космической станцией запланирована на 3 декабря в 14.15 по московскому времени.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-25» на борту успешно стартовала к Международной космической станции. Стыковка с МКС запланирована на 3 декабря в 14.15 по московскому времени. В ходе своего полета грузовой корабль совершит 34 витка вокруг Земли. На орбите «Прогресс» проведет 179 суток, сообщили в Роскосмосе.

На борту корабля специальный груз. Это комплекс «Инкубатор-3» и 48 перепелиных яиц для научного эксперимента. Космонавтам предстоит отследить стадии развития эмбрионов в условиях МКС. После яйца отправят на Землю в специальной капсуле для продолжения исследований. В будущем этот эксперимент позволит создавать специальные фермы для обеспечения космонавтов продуктами питания при межпланетных перелетах.

Кроме этого, на околоземную орбиту доставят около 2,5 тонны полезного груза. Это запасы топлива и питьевой воды, продукты, научное оборудование и медикаменты.

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