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Гришковец прочитал свои рассказы участникам спецоперации в военном госпитале в Новосибирске

10:12 28.01.2023
Писатель Евгений Гришковец выступил перед военнослужащими в госпитале ЦВО.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Драматург, театральный режиссер, киноактер, музыкант и писатель Евгений Гришковец посетил участников спецоперации в военном госпитале Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирске. Мероприятие прошло в формате дружеской встречи.

«Я впервые буду выступать в госпитале в военном. У меня прежде не было таких встреч. В воинских частях, на кораблях, в училищах военных - да, а в госпиталях - нет», - признался Гришковец перед началом выступления.

Писатель пообщался с военнослужащими, ответил вопросы из зала, а также представил ряд авторских рассказов. В конце встречи Гришковец обратился к присутствующими со словами благодарности: «Спасибо, что позволили разнообразить ваш будний день». После он лично поговорил с военнослужащими и врачами, а также раздал автографы.

Ранее российский певец, композитор и автор песен SHAMAN выступил перед участниками специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в 1586-м военном клиническом госпитале, расположенном в подмосковном Подольске.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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