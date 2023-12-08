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Появились кадры с борта самолета Новосибирск - Москва в момент помпажа двигателя

Ирина Елагина
10:45 08.12.2023
На кадрах видны моменты вспышек, предположительно, из-за микровзрывов в двигателе лайнера.
© Видео: zmaps.vk © Фото: zmaps.vk
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Опубликованы кадры с борта самолета Новосибирск - Москва, снятые непосредственно в момент помпажа двигателя, ставшего вероятной причиной экстренного прекращения полета лайнера с ночной посадкой в аэропорту Томачево. Видео поделились пользователи соцсети.

На кадрах видео запечатлены моменты ярких вспышек - предположительно, из-за микровзрывов в двигателе лайнера, так называемого помпажа.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737-800 рейса Новосибирск - Москва сегодня ночью вернулся в аэропорт вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 пассажиров, люди заметили языки пламени из двигателей. По предварительной версии, причиной инцидента стал помпаж - срыв в работе двигателей.

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