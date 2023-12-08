В стране и мире Появились кадры с борта самолета Новосибирск - Москва в момент помпажа двигателя Ирина Елагина На кадрах видны моменты вспышек, предположительно, из-за микровзрывов в двигателе лайнера. © Видео: zmaps.vk © Фото: zmaps.vk Читайте нас на: Опубликованы кадры с борта самолета Новосибирск - Москва, снятые непосредственно в момент помпажа двигателя, ставшего вероятной причиной экстренного прекращения полета лайнера с ночной посадкой в аэропорту Томачево. Видео поделились пользователи соцсети. На кадрах видео запечатлены моменты ярких вспышек - предположительно, из-за микровзрывов в двигателе лайнера, так называемого помпажа. Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737-800 рейса Новосибирск - Москва сегодня ночью вернулся в аэропорт вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 пассажиров, люди заметили языки пламени из двигателей. По предварительной версии, причиной инцидента стал помпаж - срыв в работе двигателей.



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