Появились кадры с борта самолета Новосибирск - Москва в момент помпажа двигателя
На кадрах видны моменты вспышек, предположительно, из-за микровзрывов в двигателе лайнера.
© Видео: zmaps.vk © Фото: zmaps.vk
Опубликованы кадры с борта самолета Новосибирск - Москва, снятые непосредственно в момент помпажа двигателя, ставшего вероятной причиной экстренного прекращения полета лайнера с ночной посадкой в аэропорту Томачево. Видео поделились пользователи соцсети.
На кадрах видео запечатлены моменты ярких вспышек - предположительно, из-за микровзрывов в двигателе лайнера, так называемого помпажа.
Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737-800 рейса Новосибирск - Москва сегодня ночью вернулся в аэропорт вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 пассажиров, люди заметили языки пламени из двигателей. По предварительной версии, причиной инцидента стал помпаж - срыв в работе двигателей.