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Гришковец рассказал участникам СВО о романтическом в жизни мужчины

19:35 28.01.2023
Писатель посетил проходящих лечение и реабилитацию военнослужащих в госпитале ЦВО в Новосибирске.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В перформансе, с которым выступил перед участниками спецоперации драматург, режиссер и писатель Евгений Гришковец в Новосибирске, очень много любви к юности. Об этом рассказал сам автор.

Гришковец посетил военный госпиталь Центрального военного округа, в котором участники специальной военной операции проходят лечение и реабилитацию.

«Военный человек очень хорошо знает, что такое правда на службе, и правда - она разнообразна. И все-таки в моем спектакле очень много любви к юности, к чему-то такому важному и романтическому в жизни у мужчины. Безусловно, те люди, которые давали присягу и носили на плечах погоны, они знают, о чем идет речь», - рассказал он перед началом встречи.

Гришковец также отметил, что раньше бывал в воинских частях, на кораблях и в военных училищах, однако никогда не выступал в военном госпитале.

Ранее в военном госпитале Черноморского флота в Симферополе перед участниками специальной военной операции выступила певица Мара. Артистка исполнила для бойцов популярные музыкальные композиции из своего репертуара, выразила благодарность и поддержку участникам спецоперации, а также пожелала им скорейшего выздоровления.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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