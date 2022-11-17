Певица Мара выступила для участников спецоперации в госпитале ЧФ в Симферополе

Планируется, что в Крыму пройдет еще нескольких концертов артистки как для участников СВО, так и для мобилизованных.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Певица Мара выступила перед участниками специальной военной операции в военном госпитале Черноморского флота в Симферополе.

Концерт прошел в актовом зале медицинского учреждения. Зрителями стали военнослужащие, которые в настоящий момент получают лечение и проходят реабилитацию.

Артистка исполнила для бойцов популярные музыкальные композиции из своего репертуара, выразила благодарность и поддержку участникам спецоперации, а также пожелала им скорейшего выздоровления.

«Я чувствую огромную ответственность...Для этих ребят играть и петь - это, конечно, совершенно особые ощущения. Я просто делюсь той энергией, что есть во мне...Мы должны давать людям радость. Приехать и спеть хорошие, драйвовые, мощные песни, которые заряжают», - сказала она.

Планируется, что в Крыму пройдет еще нескольких концертов певицы как для участников спецоперации, так и для мобилизованных, которые проходят боевое слаживание на полигонах Черноморского флота.

Ранее в госпитале имени Вишневского для раненых участников специальной военной операции был организован поэтический вечер. Бойцам прочитал свои стихотворения, а также исполнил несколько песен музыкант Константин Фролов-Крымский.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.