Опубликованы кадры мощного пожара на складе в Подмосковье

По информации МЧС РФ, на территории рынка горит складское помещение, внутри которого могут находиться строительные материалы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Опубликованы кадры крупного пожара на территории Московской области, где полыхает склад. ЧП произошло на территории рынка «Синдика». К этой минуте известно о том, что огонь разгорелся на площади 2,1 тысячи квадратных метров.

Сигнал о возгорании поступил на пульт оперативного дежурного в 23:15. Незамедлительно к месту ЧП были направлены спасатели и пожарные расчеты. Сведений о пострадавших и погибших, а также о причине возгорания не сообщалось.

Сейчас группировка сил на месте инцидента наращивается. Известно о прибытии 87 человек личного состава и 27 единиц специальной техники.