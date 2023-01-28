Уникальный наградной пистолет Ланового передали в дар Музею Победы

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Музей Победы получил в дар наградной пистолет Макарова, принадлежавший народному артисту СССР Василию Семеновичу Лановому. Легендарного актера наградили им в 2004 году. В преддверии дня памяти любимого миллионами актера, его вдова Ирина Купченко передала музею необычное оружие.

«Личность уникальная и предмет уникальный. После смерти награжденного оружие возвращается владельцу, то есть Министерству обороны. И сегодня нам передали этот удивительный предмет. В нашей коллекции оружия пистолета Макарова модифицированного просто не было, а теперь есть. Из этого оружия невозможно выстрелить, оно приведено в состояние, которое это исключает. Но именно эта вещь обладает музейной значимостью, потому что когда-то принадлежала народному артисту Василию Семеновичу Лановому», - объяснила главный хранитель Музея Победы Наталия Засковец.

Кроме того, музейные фонды пополнили и другие образцы оружия из личной коллекции Ланового. Всего около 60 предметов. Это уставное, охотничье и сувенирное оружие, изготовленное в России в 1920-х годах – начале XXI века. На большинстве образцов можно прочитать дарственные надписи от силовых ведомств, военачальников и трудовых коллективов.

Как заявила Наталья Засковец, Музей Победы не исключает организацию выставочного проекта, в котором была бы представлена вся коллекция оружия, которую собирал и бережно хранил Василий Лановой.