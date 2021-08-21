В Москве в День офицера возложили цветы к памятнику героям одноименного фильма

Сегодня, 21 августа, офицеры и члены их семей, отмечают День офицера. Праздник оказался востребованным у офицерского корпуса России, а также у подрастающего поколения, решившего связать свою жизнь с профессиональной военной службой. Инициатором этого праздника является общероссийская организация «Офицеры России» - многие общественные и ветеранские организации эту инициативу поддержали.

В честь праздника на Фрунзенской набережной, у памятника героям фильма «Офицеры», в 50-летие выхода фильма в свет собрались члены общественной организации «Офицеры России», суворовцы, кадеты, Герои России и СССР. Военные также вспомнили Василия Ланового и почтили память минутой молчания. Участники возложили цветы к памятник героям фильма.

В программе мероприятия: поздравления от Героев России и Советского Союза, напутствие кадетам будущим офицерам, вручение генеральской фуражки. На мероприятие приглашены российские артисты, представители организации «Офицеры России» и военнослужащие.