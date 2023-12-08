Цаликов представил Лазарева коллективу ЦАТРА как нового главного режиссера

Первый замминистра обороны России поздравил с назначением на новую должность Александра Лазарева и пожелал коллективу театра успехов.

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По поручению главы МО РФ Сергея Шойгу первый замминистра обороны страны Руслан Цаликов представил коллективу Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА) нового главного режиссера театра, им стал народный артист России Александр Лазарев.

Руслан Цаликов от имени Шойгу поздравил артиста с назначением на должность, а также пожелал коллективу дальнейших творческих успехов. Он выразил уверенность в том, что новый главный режиссер приложит все усилия, чтобы продолжить развитие театра с учетом сложившихся традиций и его богатой истории.

Сам Лазарев подчеркнул, что уже «имел честь служить» в Центральном академическом театре Российской Армии, и этот период он вспоминает с теплотой. Театр оставил в его душе большой след, заверил артист.

«Всегда с теплотой говорю, как в буквальном смысле прожил здесь два года, - это одни из лучших воспоминаний в моей жизни. Так что я вернулся домой», - подытожил он.

Ранее сообщалось, что Лазарев возглавил Центральный Театр Российской армии. Замминистра обороны страны Виктор Горемыкин вручил ему удостоверение главы ЦАТРА.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.