ФСБ в Калининграде задержала организатора диверсий в 15 регионах России

Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и содействии в диверсионной деятельности.

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Сотрудниками ФСБ был задержан на территории Калининградской области гражданин, подозреваемый в пособничестве украинским спецслужбам. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ФСБ.

По информации ведомства, подозреваемый гражданин 2002 года рождения установил связь с сотрудниками спецслужб Украины, после чего занимался вербовкой лиц, готовых за вознаграждение заниматься поджогами объектов связи и гражданской инфраструктуры.

«С февраля по март текущего года подозреваемый привлек к данной преступной деятельности ряд лиц, проживающих в 15 регионах России. Установлено более 15 случаев поджогов, организованных фигурантом, при этом благодаря оперативному регулированию правоохранительными органами предотвращены пять из них и задержаны 10 их исполнителей», - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее сотрудники ФСБ провели задержание агента украинских спецслужб, действовавшего на территории Рязанской области. Агент был причастен к атаке на военный аэродром Дягилево в июле, а также осуществил подрыв железнодорожного полотна в ноябре, в результате которого сошли 19 и опрокинулись 15 вагонов.