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ФСБ задержала агента СБУ, причастного к диверсиям в Рязанской области

Ян Брацкий
10:10 01.12.2023
Задержанный был завербован украинскими спецслужбами в Турции и проходил подготовку под руководством латвийских инструкторов.
ФСБ задержала агента СБУ, причастного к диверсиям в Рязанской области
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который в июле атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани. Он же в ноябре осуществил подрыв железнодорожного полотна в Рязанском районе, из-за чего сошли 19 и опрокинулись 15 вагонов.

«По показаниям задержанного, в феврале 2023 года в Стамбуле он был завербован сотрудником ГУ разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в городе Екабпилс (Латвия) при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023-го вернулся в Рязань», - сообщили в ФСБ.

У задержанного изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие фотоотчеты о проведенных диверсиях. Сейчас сотрудники спецслужб проверят его на причастность к аналогичным диверсиям и терактам на территории России.

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