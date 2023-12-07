Школьница устроила стрельбу в Брянске
Ученица 8-го класса брянской гимназии принесла на занятия в школу огнестрельное оружие и начала стрельбу. Об инциденте сообщает брянская полиция.
По информации ТАСС, инцидент произошел утром 7 декабря в гимназии №5.
«Школьница пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз», - сообщили в полиции.
По предварительным данным, девочка принесла в гимназию дробовик отца-охотника и ранила четверых мальчиков.
Напомним, что в октябре на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с Совбезом обсуждалась проблема незаконных поставок оружия в приграничные регионы России с территории Украины.
Ранее сообщалось, что накануне в университете в Лас-Вегасе 67-летний профессор открыл огонь по студентам, игравшим на территории кампуса, погибли трое учащихся, еще четверо и двое полицейских получили ранения, стрелка застрелили при задержании.