Школьница устроила стрельбу в Брянске

Ученица 8-го класса открыла огонь из принесенного в школу оружия.

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Ученица 8-го класса брянской гимназии принесла на занятия в школу огнестрельное оружие и начала стрельбу. Об инциденте сообщает брянская полиция.

По информации ТАСС, инцидент произошел утром 7 декабря в гимназии №5.

«Школьница пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз», - сообщили в полиции.

По предварительным данным, девочка принесла в гимназию дробовик отца-охотника и ранила четверых мальчиков.

Напомним, что в октябре на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с Совбезом обсуждалась проблема незаконных поставок оружия в приграничные регионы России с территории Украины.

Ранее сообщалось, что накануне в университете в Лас-Вегасе 67-летний профессор открыл огонь по студентам, игравшим на территории кампуса, погибли трое учащихся, еще четверо и двое полицейских получили ранения, стрелка застрелили при задержании.