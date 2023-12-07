CNN: стрельбу по студентам в университете в Лас-Вегасе устроил 67-летний профессор

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Американской полиции удалось установить личность преступника, открывшего накануне огонь по студентам Невадского университета в Лас-Вегасе, убившего четверых молодых людей и ранившего, как минимум, четверых учащихся и двух полицейских. По информации CNN, за оружие взялся 67-летний профессор.

«Стрелявший - профессор колледжа, связанным с образовательными учреждениями в штатах Джорджия и Северная Каролина», - сообщает RT.

По данным СМИ массовый расстрел произошел в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе, в зале, где играли студенты и собирали предметы из конструктора LEGO.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате массовой стрельбы в университете.

Напомним, что The Washington Post обобщил данные о случаях массовой стрельбы в США и пришел к выводу, что с каждым годом фиксируется все больше фактов применения огнестрельного оружия в общественных местах. Так, в 2022 году произошло 36 подобных преступлений, а за 11 месяцев 2023 года уже 38. Среди резонансных происшествий - стрельба мужчины на скутере по прохожим в Нью-Йорке, в результате трое были ранены, один человек погиб.