В стране и мире В стране и мире В стране и мире

CNN: стрельбу по студентам в университете в Лас-Вегасе устроил 67-летний профессор

Ирина Елагина
06:55 07.12.2023
По данным СМИ, убийца - это ученый, профессор колледжа.
CNN: стрельбу по студентам в университете в Лас-Вегасе устроил 67-летний профессор
© Фото: @8traq_truth Twitter
Читайте нас на:

Американской полиции удалось установить личность преступника, открывшего накануне огонь по студентам Невадского университета в Лас-Вегасе, убившего четверых молодых людей и ранившего, как минимум, четверых учащихся и двух полицейских. По информации CNN, за оружие взялся 67-летний профессор.

«Стрелявший - профессор колледжа, связанным с образовательными учреждениями в штатах Джорджия и Северная Каролина», - сообщает RT.

По данным СМИ массовый расстрел произошел в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе, в зале, где играли студенты и собирали предметы из конструктора LEGO.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате массовой стрельбы в университете. 

Напомним, что The Washington Post обобщил данные о случаях массовой стрельбы в США и пришел к выводу, что с каждым годом фиксируется все больше фактов применения огнестрельного оружия в общественных местах. Так, в 2022 году произошло 36 подобных преступлений, а за 11 месяцев 2023 года уже 38. Среди резонансных происшествий - стрельба мужчины на скутере по прохожим в Нью-Йорке, в результате трое были ранены, один человек погиб. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:14 В стране и мире
В ООН заявили об «углубляющемся ужасе» в секторе Газа
18:46 В стране и мире
Mash: тело Ильи Кивы обнаружили на территории SPA-отеля в Супонево
18:22 В стране и мире
В Белом доме назвали высоким риск поражения Украины в конфликте
18:12 В стране и мире
РИА Новости: в Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы
16:04 В стране и мире
Видео
Режиссер ЦАТРА Лазарев рассказал, как будет совмещать новую должность с актерством
Популярное
Тейлор Свифт обошла Путина и Барби в номинации «Человек года» журнала Time
Видео
Опубликованы кадры сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С
Видео
Небо над Абу-Даби окрасили в цвета российского флага во время визита Путина
Видео
В Азовском музее-заповеднике показали найденный в Донбассе скелет мамонта
Музыкант Сергей Трофимов сказал, что хочет поспать, в ответ на вопрос об аварии
Видео
Путину показали атомный взрыв на выставке «Россия» на ВДНХ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.