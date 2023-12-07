МО РФ показало кадры вылета самолета Путина в сопровождении Су-35С из Абу-Даби

Три истребителя ВКС РФ сопровождали президентский борт во время визита в страны Персидского залива.

© Видео: МО РФ © Фото: МО РФ

Три истребителя Су-35С ВСК РФ сопровождали самолет президента России Владимира Путина во время перелета из России на Ближний Восток и обратно. МО РФ поделилось кадрами вылета российского борта №1 из аэропорта в Абу-Даби.

На кадрах видео идет проверка истребителей на взлетно-посадочной полосе аэропорта в столице ОАЭ, после чего дается разрешение на взлет, и в небо взмывают четыре самолета - президентский борт и три истребителя Су-35С.

Съемка велась в том числе с борта одного из истребителей, и в окно иллюминатора видна группа наших самолетов над ночным Абу-Даби.

Напомним, что вчера в Абу-Даби состоялись переговоры Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество и острую ситуацию на Ближнем Востоке. Вчера же во дворце Аль-Ямама - резиденции короля Саудовской Аравии - Путин провел переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом - встреча началась с эффектного приветствия.

