Пленный ВСУ сказал, что больше не видит смысла сражаться и «война уже проиграна»

Военнопленный отметил, что к нему отнеслись по-человечески, когда он сдался в плен.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Сдавшийся в плен боец 17-й бригады ВСУ Артем Слабченко рассказал представителям Минобороны России, что на передовой не хватает обеспечения, волонтерская помощь доходит лишь до командиров украинских боевиков, а в самих окопах много болеющих и раненых.

Артем был дома, когда ему привезли повестку, сразу после этого его закинули в машину и отправили на медосмотр, который проходил «без него». После медосмотра он был определен в 17-ю бригаду ВСУ.

«Дела обстояли там плохо - моральный дух, психологический дух у всех упавший. Никто воевать не хочет. Все болеют. Инвалидов много, потерь много, "трехсотых" много. Без вести пропавших много тоже. С обеспечением тоже плохо», - рассказал пленный.

Артем отметил, что командиры управляют передовой дистанционно и сами «не показываются», предпочитая оставаться вдали от «передка». Там же остается и волонтерская помощь, отправляемая военнослужащим ВСУ.

В плен Слабченко попал во время штурма окопа, при этом их должны были уже три дня как сменить другие бойцы. После трех упавших в укрытие гранат он скинул броню и был забран бойцами ВС РФ. Военнопленный сказал, что к нему отнеслись по-человечески, дали горячую еду, сигареты, разрешили помыться. Сражаться дальше Артем не видит смысла - по его мнению, Украина уже проиграла в конфликте.

Другой военнопленный рассказал, как командиры ВСУ мародерствуют в домах и воруют у местных жителей, пытаясь что-то поиметь. При этом простые солдаты страдают от скудного обеспечении и практически не получают оружие и боеприпасы.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.