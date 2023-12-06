Пленный ВСУ рассказал, что командиры мародерствуют в разрушенных домах

Взятый в плен украинец отмечает, что российские военнослужащие немедленно оказали ему первую медицинскую помощь, дали обезболивающее, переодели, чтобы рана не загноилась.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Командиры ВСУ мародерствуют в домах, оставленных мирными жителями из-за боевых действий, рассказал пленный украинец Сергей Сергеев в разговоре с представителями Минобороны России.

«Там же дома разрушены, они ходят, мародерствуют, воруют, люди на них злятся, потому что лазят по хатам. Пытаются что-то поиметь», - сказал он.

Сергеева забрали в армию, когда он пошел закупаться на рынок. По дороге их нагнал микроавтобус с полицией. Несмотря на крики находившейся рядом матери и сопротивление Сергея, молодого человека силой запихали в автобус и сразу отправили в зону боевых действий.

Украинец пожаловался на скудное обеспечение и отсутствие поддержки со стороны командования. Подразделение, в которое он попал, практически не получало оружия и боеприпасов. Группу привезли в поле на БМП и бросили, на вызовы по радиосвязи командиры не отвечали. Потом началась стрельба, и мужчина был ранен в плечо. Вместе с сослуживцами он сдался, чтобы сохранить свою жизнь. По словам пленного, солдат кинули на произвол судьбы, несмотря на просьбы о помощи.

В плену Сергееву немедленно оказали первую медицинскую помощь, дали обезболивающее, чистую одежду, чтобы рана не загноилась. Украинцев накормили, напоили горячим чаем, обогрели в блиндаже.

Сергеев отметил, что к пленным относятся по-человечески, ежедневно его осматривают медицинские специалисты, перевязывают рану. Есть возможность питаться несколько раз в день, мыться. Смысла возвращаться на Украину до окончания конфликта Сергей не видит, поскольку его могут снова отправить в зону боевых действий. Соотечественникам посоветовал сдаваться в плен и не идти на братьев, которые лечат пленных и помогают им.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.