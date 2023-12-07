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Reuters: Украина запросила у США вертолеты Apache и самолеты F/A-18 Hornet

Ирина Елагина
09:21 07.12.2023
По данным СМИ, украинское Минобороны настаивает на расширении перечня военной помощи.
Reuters: Украина запросила у США вертолеты Apache и самолеты F/A-18 Hornet
© Фото: Sputnik, РИА Новости
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Минобороны Украины предоставило США новый список вооружений, необходимых для ведения боевых действий против России. Передача документа состоялась в среду на встрече в Вашингтоне с участием представителей Белого дома и руководства ОПК. О деталях переговоров сообщило агентство Reuters.

«Последний список американского оружия включает современные системы ПВО, истребители F-18 "Хорнет", беспилотники, вертолеты Apache и Blackhawk», - говорится в публикации.

Эксперты назвали «сюрпризами» запрос Украины на поставку весьма дорогих товаров, таких как транспортные самолеты C-17 Globemaster производства Boeing и C-130 Super Hercules производства Lockheed Martin.

«Но украинцы на этом не остановились. Документы показывают, что Украина также ищет истребители F-18 "Хорнет", три типа беспилотников производства General Atomics, включая MQ-9B Sky Guardian, и систему противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) производства Lockheed», - сообщил источник Reuters.

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине на 175 млн долларов и предупредил, что в случае блокировки этого запроса в конгрессе «он станет одним из последних пакетов оборонного содействия, которые мы предоставляем Украине». В новую поставку на Украину могут войти боеприпасы для HIMARS и противорадарные ракеты HARM.

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