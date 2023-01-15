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В Израиле произошел взрыв на военной базе

Семен Лавров
11:49 15.01.2023
Всего в результате взрыва на израильской военной базе пострадали четыре человека.
В Израиле произошел взрыв на военной базе
© Фото: Nir Alon, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Один солдат вооруженных сил Израиля погиб в результате разрыва снаряда на одной из военных баз в центральном регионе страны. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

«Солдат Армии обороны Израиля погиб», - цитирует ее ТАСС.

Кроме того, еще три военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Сейчас расследованием происшествия занимается израильская военная полиция, которая намерена предоставить его результаты в прокуратуру.

Ранее стало известно, что лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху возглавил правительство Израиля в третий раз. 29 декабря он был приведен к присяге в Кнессете. До этого он занимал пост премьер-министра страны в 1996-1999 и 2009-2021 годах. 

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