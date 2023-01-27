Бойцы «Вагнера» показали, как оборудовали жилище, баню и кухню под землей

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские бойцы штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» для обеспечения комфортных условий оборудовали целый подземный гарнизон. На костре готовят еду, под землей тепло и светло, электричество поступает от генераторов. В каменных стенах выдолблены помещения для отдыха личного состава. Кто-то спит просто в палатке. Есть все условия, чтобы перезагрузиться после боевых будней.

«Вспоминаем за все хорошее, за семью, за детей, кто по какому поводу сюда приехал, кто за что, вот так проводим наши небольшие перекуры», - поделились бойцы группы «Вагнер».

Тут есть даже своя живность. К примеру, вот этот щенок, который поднимает бойцам настроение.

«Это наш друг, везде с нами, на подвозы ходит, помогает, делимся пайкой своей, делаем одно дело», - рассказал боец.

Наверное, самая главная особенность этого гарнизона - сделанная своими руками солдатская баня, которую возвели прямо у подземного озера. Она топится на дровах и обеспечивает помывку всего личного состава.

«Человек 20 днем и 20 ночью пропускаем. Только тех, кто с передка или по записи», - сказал «вагнеровец».

Для бойцов это очень удобно: чтобы помыться, не надо идти в тыл. Все под боком - и баня, и водоем.

В мирное время сюда бы экскурсии водить, говорят бойцы. Антураж располагает. А пока эти рудники являются военным объектом и служат надежным убежищем от огня украинских боевиков, сохраняя жизни воинов.

Ранее российские бойцы показали отбитый у националистов «подземный город» в зоне спецоперации. Заброшенные каменоломни служат надежной защитой российским бойцам, которые оборудовали здесь все необходимое для отдыха после перестрелок с националистами.