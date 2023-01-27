Российские бойцы показали отбитый у националистов «подземный город» в зоне СВО

Заброшенные каменоломни служат надежной защитой российским бойцам, которые оборудовали здесь все необходимое для отдыха после перестрелок с националистами.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Противостояние в зоне специальной военной операции идет не только в воздухе и на земле, но под ней. Нашим бойцам удалось отбить у националистов необычный укрепрайон. Боевики прятались в одной из заброшенных еще с советских времен каменоломен. Под натиском штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» они побросали все оружие, провиант, медикаменты и сбежали. Теперь это место дислокации наших отрядов.

На глубине десятков метров российские бойцы создали настоящий город - есть все необходимое: полевая кухня, место отдыха и даже солдатская баня у подземного озера. Огромные галереи и тоннели, замысловатые лабиринты и уходящие далеко вглубь коридоры. Причудливые залы с естественными горками из осыпавшейся породы. Эти заброшенные с советских времен каменоломни теперь являются пристанищем нашего подземного гарнизона. Каменоломни были взяты стремительным, дерзким и решительным рывком, украинцы даже не успели оказать сопротивление. Здесь разветвленная сеть ходов, идеальное место для того, чтобы держать оборону и предпринимать отсюда эффективные вылазки. Вокруг все заминировано противопехотными минами, незамеченными подойти не получится.

«Эта комната была сделана, когда здесь добывали гранит в советские времена. Здесь тепло, после работы, когда целый день стреляем, идем с позиций и спускаемся сюда на обед. Или вечером, когда работа закончена, греемся и ужинаем», - поделился боец.

Это место дислокации, наверное самое экзотическое и необычное во всей зоне СВО. Но в то же время самое защищенное. Никакая пуля и снаряд сюда не прилетит, квадрокоптер гранату не скинет. Еду готовят на костре. Под землей тепло и светло. Электричество от генераторов. Выдолблены в стенах помещения для отдыха личного состава. Кто-то спит просто в палатке. Все условия, чтобы перезагрузиться после боевых будней.

«Вспоминаем все хорошее, семью, детей. Кто по какому поводу сюда приехал, кто за что. Вот так и проводим наши небольшие перекуры», - признался боец штурмового отряда.

Есть тут и своя живность. Щенок, который поднимает бойцам настроение.

«Это наш друг. Везде с нами ходит, помогает. Делимся пайкой своей, делаем одно дело», - рассказал боец.

Наверно самая главная особенность этого гарнизона - сделанная своими руками солдатская баня, которую возвели прямо у подземного озера. Топится дровами и обеспечивает помывку всего личного состава. Для бойцов это очень удобно - чтобы помыться не надо идти в тыл, все под боком – и баня и водоем. В мирное время сюда бы экскурсии водить – говорят бойцы. Антураж располагает. Ну а пока эти рудники являются военным объектом и служат надежным убежищем от огня неприятеля, сохраняя жизни воинов, приближающих нашу победу.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал, как украинские националисты пытались взорвать соляные рудники при отступлении из Соледара. Боевики подорвали коммуникации, что затруднило спуск в шахты. Тем не менее, Пушилин пообещал, что все будет восстановлено, а вокруг предприятий по добыче соли вырастут новые жилые кварталы.